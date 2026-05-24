Карседо высказался о победе "Спартака" над "Краснодаром" в суперфинале Кубка России

24 мая столичный "Спартак" стал обладателем Кубка России по футболу, переиграв в Суперфинале "Краснодар": основное время встречи в переполненных "Лужниках" закончилось со счетом 1:1, но красно-белые были точнее в серии пенальти. Правда, сам трофей игроки случайно разбили во время празднования. О яркой точке сезона на глазах почти 73 тысяч зрителей на трибунах и миллионов у экранов расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Краснодар" – 1:1 (пенальти 4:3)

Голы: Солари, 37 – Дуглас Аугусто, 57.

"Спартак": Максименко (Помазун, 90+), Джику (Мартинс, 44), Ву, Литвинов, Зобнин (Дмитриев, 90+), Умяров, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари (Денисов, 64), Маркиньос, Угальде (Ливай Гарсия, 64).

"Краснодар": Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Джованни (Пальцев, 82), Дуглас Аугусто (Боселли, 72), Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба (Мозес, 75).

Предупреждения: Мартинс, 45; Тормена, 45+; Оласа, 45+; Батчи, 52; Диего Коста, 52; Умяров, 59; Дуглас Аугусто, 66; Сперцян, 80; Денисов, 90+.

Суперфинал Кубка давно превратился в одно из самых ожидаемых событий российской спортивной весны: причем не только за счет самой игры, но и антуража с его шоу по аналогии с Супербоулом. Ажиотаж был такой, что обваливался сайт по продаже билетов, которые, само собой, были проданы подчистую. В "Лужниках" собралось под 73 тысячи зрителей, что стало рекордом в истории турнира. А среди зрителей были такие легенды, как Александр Овечкин и Андреа Пирло, который специально прилетел в Москву для участия в предматчевых активностях.

Во многом такой ажиотаж – это еще и "эффект "Спартака": ради того, чтобы увидеть потенциальный успех своих, фанаты штурмовали кассы всеми правдами и неправдами. Но и болельщиков "Краснодара" было немало, и их голос не тонул в огромной массе поклонников красно-белых. Москвичи в последний раз брали этот титул в 2022-м, южане – никогда, проиграв последний финал ЦСКА в 2023 году. От новой вершины команду Мурада Мусаева, как гласил баннер на трибуне, отделял один шаг.

"Спартак" под руководством пришедшего по ходу сезона Хуана Карлоса Карседо выиграл Путь регионов турнира, "Краснодар" давно работающего с коллективом Мурада Мусаева – Путь РПЛ. И первый, пожалуй, смог удивить второго как минимум на старте игры, выставив на правый край защиты центрального полузащитника Жедсона Фернандеша. Португалец в паре с винегром Пабло Солари перегрузил бровку, что едва не дало результат уже на 18 секунде игры. Жедсона бросили в прорыв, тот прострелил в центр, и Маркиньос едва не замкнул эту передачу.

В целом, первый тайм, как и название финала, прошел с приставкой "супер": сверхактивное начало, огромное количество голевых моментов у ворот Александра Максименко и Станислава Агкацева, жесткие стыки, полыхающие эмоции, едва не переросшие в драку. И даже в этом пожаре главный арбитр встречи, 28-летний Инал Танашев, для которого этот суперфинал на данный момент является вершиной карьеры, не спешил раздавать карточки. Его прорвало лишь в концовке 45-минутки, да и то в ситуациях, где не дать желтую было просто нельзя.

Атаки были в обе стороны, но одним своим шансом на 38-й минуте лучше распорядились номинальные хозяева: веер раскрывался из центра налево, вернувшийся в строй после травмы Эсекьель Барко сделал прострел в штрафную, и в борьбе с защитником "Краснодара" Лукасом Оласой Солари умудрился подставить ногу и забить первый гол в этой встрече.



При этом случился и один крайне неприятный эпизод – вынужденная замена центрального защитника красно-белых Александрера Джику из-за травмы. Потеря не только красно-белых, но и потенциально – для сборной Ганы, которой через пару недель ехать на чемпионат мира. Характер повреждения пока неизвестен, и, само собой, не хочется, чтобы представитель РПЛ пропустил главный турнир четырехлетия.

Во втором тайме заменили по травме и опорника "Краснодара" Дугласа Аугусто, но перед этим его финальное касание вернуло "быков" в игру. На 57-й минуте команда Мусаева расчертила комбинацию, которую издавна принято называть "спартаковской". Стенка из трех передач в касание, Батчи выводит бразильца в коридор между защитниками красно-белых, и тот с рикошетом перекидывает Максименко – 1:1.

Южане во второй 45-минутке сумели взять мяч под контроль, вынудив "Спартак" действовать на контратаках. И, надо признать, команда Карседо в таком футболе преуспевала. Особенно на загляденье получилась атака с прострелом Кристофера Мартинса и ударом пяткой Жедсона, после которого мяч лениво прокатился рядом с правой штангой.

Игра добралась до серии пенальти, и главный тренер красно-белых решил провернуть трюк, который уже проделал в полуфинальной встрече Пути регионов против "Зенита": Максименко в добавленное место уступил место Илье Помазуну. Воспитанник ЦСКА в матче против сине-бело-голубых выиграл для "Спартака" серию 11-метровых впервые с 1994 года, и вот – новый вызов.

Помазун начал нервно, с технической ошибки, оторвав ноги от линии ворот до удара Эдуарда Сперцяна, что запрещено правилами. Капитан "Краснодара" повторную попытку реализовал, как и все остальные игроки обеих команд, вплоть до вингера "быков" Хуана Боселли.

В концовке сезона на уругвайца, который пришел в команду зимой, свалилась гора испытаний. Во многом его промах при выходе один на один в игре 29-го тура РПЛ против "Динамо" (1:2) максимально снизил шансы "Краснодара" в чемпионской гонке (титул, как известно, был в итоге упущен). И он же смазал свою попытку в суперфинале Кубка России. А затем Помазун взял удар и Кевин Ленини, который в той же игре против "Динамо" также не реализовал 100-процентный момент.

У "Спартака" же все были точны: красно-белые взяли Кубок России впервые с 2022 года. Хуан Карлос Карседо пришел зимой, вновь увидел российский чемпионат, и на этот раз, в отличие от первого захода в штабе Унаи Эмери, победил. Дав повод красно-белой части трибун запеть свою любимую "Знаешь ли ты" от МакSим.



На пресс-конференции Карседо пришлось ждать долго – торжества в раздевалке не отпускали. Главный тренер "Спартака" только было начал отвечать на вопросы, как в зал ворвалась команда поливать всех шампанским и орать: "Чемпионы!" Уже будучи мокрым, Хуан Карлос поблагодарил своих игроков и извинился перед Максименко за замену, так как Александр проводил невероятный матч. Но рокировка сыграла, и этот нетривиальный ход во многом стал победным.





Хуан Карлос Карседо главный тренер ФК "Спартак" (Москва) Конечно, я очень рад, это мой первый трофей здесь, и мы приходили в "Спартак" с мыслями помогать клубу расти. Мы выиграли Кубок, и у нас есть еще пространство для маневра: впереди Суперкубок, а затем и чемпионство. Люди в России помогали мне с первого дня, я ощущал поддержку от клуба. Мы хотели добиться поставленных целей, и это получилось. Но нам нужно продолжать работать.

Карседо сломал главный шаблон об иностранных тренерах в России – будто они не умеют готовить команды в длинную зимнюю паузу. А у Хуана Карлоса так и вовсе был в распоряжении новый коллектив. Но он собрал его воедино после раздрая времен Деяна Станковича, выдал яркую весну, удивил нестандартными идеями и преображениями игроков. И самое главное – поднял трофей над головой, как и в предыдущем клубе – кипрском "Пафосе", с которым тоже взял национальный кубок в первый сезон работы.

Правда, сам трофей после матча ждала незавидная участь: когда Пабло Солари поднял его над головой, он... разлетелся в щепки. Кубок России – стеклянный, поэтому разбить его в пылу эмоций не мудрено. Может, и на счастье, кто его знает.

"Честно говоря, не видел, как игроки его разбили. Но главное, что он наш, и никто его у нас не отнимет. Кубок мы восстановим, и все будет нормально. <...> Возможно, мы выиграем Суперкубок России через месяц, снова разобьем трофей, и это станет нашей традицией", – отметил Хуан Карлос Карседо.



Что до "Краснодара", уже потом все узнают, что лидер атак команды, форвард Джон Кордоба, о котором в течение этого текста мы даже не упомянули, играл с травмой с самого начала матча и не смог показать свои лучшие качества. А ведь у него тоже впереди чемпионат мира, о котором колумбиец мечтал. Плюс не секрет, что "быки", которые бились за трофеи до последнего обоймой максимум из 14 футболистов, откровенно выдохлись к концовке сезона.

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев упомянул это на пресс-конференции, но отметил, что в этих условиях команда проявила характер. При этом журналисты напомнили наставнику "Краснодара", что его футболисты проигрывают решающий матч в "Лужниках" не в первый раз.

"Команды играли в открытый футбол, искали счастье в атаке, счет 1:1 закономерен. К сожалению, в серии пенальти у нас не получилось, но к игрокам нет претензий. Мы были в тяжелом графике, тяжелая кадровая ситуация, было видно, что кучу матчей в концовке сезона мы выиграли на характере и из последних сил. Тем не менее, нашли силы и эмоции на эту игру. Думаю, сезон показал, что у каждого игрока "Краснодара" есть характер и мастерство", – сказал Мусаев.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" Второй финал Кубка мы играем в Москве: когда полный стадион болельщиков соперника, считаю, у него есть небольшое преимущество. Если бы мы играли в Краснодаре с 34 тысячами наших болельщиков, сопернику было бы не очень комфортно. Считаю, команды должны быть в более-менее равных условиях. То, что вы приплели другие финалы...не понимаю что хотите этим сказать? Мы проиграли по пенальти, провели достойный матч и сезон. Но поддержка стадиона сегодня имела значение.

Российский футбольный сезон официально завершен: "Зенит" – чемпион России, "Спартак" – обладатель Кубка. Примерно через два месяца – 18 июля – эти зубры будут биться за Суперкубок страны.

Это было ярко, мощно и невероятно интересно. Да, впереди еще много футбола: финалы Лиги конференций и Лиги чемпионов, чемпионат мира, который продлится больше месяца. Но вот как-то уже скучается по своему, родному. После таких матчей в голове неминуемо проносится: побыстрее бы новый российский сезон.

