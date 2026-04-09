Карседо объяснил замену Максименко на Помазуна в матче с "Зенитом" в Кубке России

8 апреля московский "Спартак" переиграл на выезде "Зенит" из Санкт-Петербурга в серии пенальти и вышел в финал Пути регионов Кубка России по футболу. При этом основное время закончились со счетом 0:0. Об обстоятельствах "дерби двух столиц" расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 0:0 (пенальти 6:7)

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

"Зенит": Латышонок, Дркушич, Дуглас Сантос, Алип, Нино (Дивеев, 90+), Луис Энрике (Кондаков, 73), Барриос, Вендел (Джон Джон, 90+), Мостовой, Педро (Соболев, 61), Дуран (Глушенков, 61).

"Спартак": Максименко (Помазун, 90+), Джику, Ву, Денисов (Мартинс, 59), Литвинов, Жедсон, Солари (Дмитриев, 46), Зобнин, Барко (Угальде, 86), Умяров, Маркиньос.

Предупреждения: Солари, 31, Денисов, 34, Луис Энрике, 42, Джику, 72.

Новая серия "дерби двух столиц" пришлась на полуфинал Пути регионов Кубка России. Стадии турнира, в которой, в отличие от Пути РПЛ, все решает один единственный матч. И волею судеб хозяином в этой встрече были петербуржцы.

В первую очередь, это важно со статистической точки зрения. Во-первых, "Спартак" не побеждал в Северной столице с мая 2012 года. Во-вторых, красно-белые не смогли забить "Зениту" в его родных стенах уже на протяжении четырех встреч. Но тут стоит оговориться: три из этих четырех матчей вообще закончились со счетом 0:0. И лишь о четвертом свежо предание: в середине марта 2026-го главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо уступил своему визави Сергею Семаку 0:2.

Как видите, в последние годы далеко не все матчи "Зенита" и "Спартака" пышут событиями. Таким стал и первый тайм кубковой битвы 8 апреля: цена ошибки настолько высока, что команды больше думали о том, как не напортачить, чем как творить высокое искусство для публики.

При этом "Зенит" еще и оставил на скамейке свою главную ударную машину нынешней весны – форварда со "спартаковским" прошлым Александра Соболева, предпочтя ему звездного, но пока малополезного Джона Дурана. Колумбиец чисто визуально больше занимался фитнесом, чем футболом, ни разу не оказавшись на острие. Но так как нападающий – человек во многом зависимый от партнеров, ответственность за вялотекущую игру в финальной трети с Дураном должны разделить и все остальные.

Звездная атака сине-бело-голубых за весь тайм создала всего один момент, похожий на голевой: в районе 22-й минуты Вендел вырезал кросс с левого фланга, но закрутил его так, что голкиперу Александру Максименко пришлось применить свои навыки спасателя. Понятно, что к такому постному меню руку приложил и сам "Спартак", но от такой россыпи мастеров в атаке, какая есть в арсенале Петербурга, зритель имеет право ждать большего.

Правда, "Спартака" это тоже касается: если Максименко вступал в игру хотя бы редко, то его оппонент на другой половине поля Евгений Латышонок за 45 с лишним минут вообще замерз от отсутствия работы. Шанс проявить себя в концовке ему подарил свой же игрок: Луис Энрике совершил глупейший фол в своей штрафной, в борьбе выставив руку прямо в лицо Эсекьелю Барко.

Аргентинец имел все шансы прервать сухую серию красно-белых на берегах Невы, но вытворил необъяснимое: в нем проснулся пижон, который подумал, что Латышонка вполне можно переиграть тихим по скорости ударом низом прямо по центру. Прогноз не оправдался: голкипер "Зенита" успел и чуть завалиться, и отстегнуть ногу на пути мяча – настолько медленно он катился по аккуратно подстриженной траве стадиона на Крестовском острове.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Во втором тайме пошло поживее, но опять же с вкраплениями: примерно как брызнуть яркой краской на серый холст. В районе 75-й минуты хороший шанс закончить все был у Маркиньоса, которого партнеры вывели один на один с Латышонком. Бразильца нагнали, и под давлением он сумел пробить лишь во вратаря.

У "Зенита" же супершанс упустил юный Даниил Кондаков: на 84-й минуте пошла диагональ низом с левого края на правый, Максим Глушенков пропустил мяч на 18-летнего полузащитника, однако полет сферы от его ноги прочитал Максименко и грамотно подставил руки.

При этом Александр матч не доиграл: Хуан Карлос Карседо пошел на довольно оригинальную замену, выпустив "под пенальти" резервного вратаря Илью Помазуна. Семак же дал шанс проявить себя именно Латышонку, который в чемпионате проиграл конкуренцию Денису Адамову.

Серия 11-метровых получилась тягучей. Первых пяти бьющих не хватило: у красно-белых оплошал Манфред Угальде, у сине-бело-голубых – Андрей Мостовой. В итоге к точке подошло аж по восемь человек, и последним, как оказалось, Семак отправил Кондакова. Совсем еще молодой парень, без большого опыта во взрослом футболе, не сумел переиграть Помазуна. У "Спартака" же вбивать финальный гвоздь вышел защитник Кристофер Ву, без проблем расправившись с Латышонком. В трансляцию попал кадр, как Евгений читал шпаргалку на бутылке с водой, кто как бьет, но жизнь порой бывает куда более непредсказуемой.

Красно-белые одержали-таки первую победу в Петербурге с 2012 года, но при этом не забивая в основное время пятый матч подряд. Но пресс-конференция главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо началась не с разбора каких-то серий, а с объяснения замены Максименко на Помазуна.





Хуан Карлос Карседо главный тренер ФК "Спартак" Мы часто бьем пенальти на тренировках. У нас оставалась одна замена в конце, и мы решили поменять Максименко на Помазуна. Илья – специалист по 11-метровым, но нужно поблагодарить Александра за важные сейвы по ходу матча. Благодаря ему мы смогли дойти до серии пенальти. Перед ней постарался вселить веру в команду, потому что с той игрой, которую мы показывали, нам все по силам.

"Зенит" же не добирается до суперфинала турнира второй год подряд, что наверняка бьет по амбициям клуба. Главный тренер команды Сергей Семак в разговоре с журналистами назвал произошедшее на поле "настоящим кубковым матчем", в котором много борьбы и мало моментов.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" Могли и должны были больше создавать впереди, были неплохие моменты. Но сказать, что их было много, неправильно. В серии пенальти "Спартак" оказался удачливее и лучше.

Но редко "дерби двух столиц" обходится без выплеска эмоций: правда, в этот раз получилось как-то совсем уж некрасиво. Пенальти бились в ворота, за которыми были фанаты "Зенита", и после удачной реализации Кристофера Ву в причастных к "Спартаку" на поле полетели бутылки. Говорят, одна из них даже прилетела в голову Манфреду Угальде. Да, в кадр попал момент, как Ву дразнил болельщиков жестом, напоминающем очки, но разве даже такое развязывает кому-то руки? Вопрос риторический.

Кто бы не выиграл в этой паре, в финале Пути регионов все равно ждала бы элитная заруба. Все благодаря ЦСКА, который в своем полуфинале переиграл на выезде пребывающие в раздрае "Крылья Советов" 5:2. Легендарное столичное дерби "армейцев" против "Спартака" ждем уже в начале мая.

