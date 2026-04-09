Посол Мирошник: РФ не станет затягивать возобновление переговоров по Украине

Россия не будет затягивать возобновление переговоров по Украине – МИД

Москва не собирается затягивать возобновление трехсторонних переговоров России, Украины и США. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

По его словам, для продолжения переговоров в указанном формате необходимо согласие всех сторон. При этом многое сейчас зависит от решения США, кто именно будет представлять их на переговорах с Ираном.

"Если это те же переговорщики, то этот момент может быть несколько отсрочен, что в то же время не является кардинальной преградой для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию на Украине", – добавил Мирошник.

Представитель МИД подчеркнул, что Москва не выходила из переговорного процесса по Украине и не останавливала свое участие в запланированных заседаниях или консультациях.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов к прекращению огня на Пасху, если такое предложение поступит от России. Он отметил, что готов на любые компромиссы, если они не затронут "достоинство и суверенитет Украины".

В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер стремится к любому перемирию, независимо от его названия, поскольку ситуация на передовой складывается не в пользу Киева.

В апреле Зеленский вновь предложил российской стороне установить энергетическое перемирие. Он уточнил, что Киев передал соответствующее предложение через представителей Вашингтона.

