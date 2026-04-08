Новости

Новости

08 апреля, 16:48

Зеленский призвал Россию к прекращению огня на фоне перемирия на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС//Zuma

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к России с призывом о прекращении огня на фоне установления перемирия между США и Ираном.

"Всем очевидно, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей", – написал он в соцсети X.

В конце марта Зеленский заявлял, что готов к прекращению огня на Пасху, если такое предложение поступит от России. Он отметил, что готов на любые компромиссы, если они не затронут "достоинство и суверенитет Украины".

В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер стремится к любому перемирию, независимо от его названия, поскольку ситуация на передовой складывается не в пользу Киева.

В апреле Зеленский вновь предложил российской стороне установить энергетическое перемирие, то есть отказаться от ударов по объектам энергетики. Он уточнил, что Киев передал соответствующее предложение через представителей Вашингтона.

Представитель МИД РФ Мария Захарова называла слова Зеленского очередной пиар-акцией. По ее мнению, президент Украины стремится не к миру, а к одно- или двухмесячному перемирию с целью восполнения потерь армии и подготовки к продолжению боевых действий.

