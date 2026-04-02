Ситуация в мире складывается в пользу России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в Х.

Он назвал угрозу распада НАТО, ослабление санкций в отношении РФ и масштабный кризис в Европе, а также прекращение помощи Украине и тот факт, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует кредит для Киева.

"Все это выглядит как план мечты (Владимира. – Прим. ред.) Путина", – подчеркнул Туск.

Ранее политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что гипотетический распад НАТО может создать потенциальные угрозы для России.

При реализации запланированных мер к 2035 году на военные нужды Европы будет тратиться 3,5% ВВП, а на сопутствующую инфраструктуру – 1,5%. Таким образом, через 10 лет военные расходы Запада могут достичь порядка 900 миллиардов долларов, что сопоставимо с текущими тратами Штатов.

