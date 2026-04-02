Москва воспринимает НАТО как Альянс, действия которого направлены против интересов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Североатлантического альянса – это Альянс враждебный к нам, это Альянс, который нас считает своим врагом и предпринимает соответствующие действия враждебного характера. Вот мы так к этому Альянсу и относимся", – подчеркнул представитель Кремля.

Мнение Пескова подтвердил посол РФ в Бельгии Денис Гончар, который еще в конце прошлого года предупредил о начале странами НАТО и Европы подготовки к большой войне с Россией.

Схожей позиции придерживается и глава российского МИД Сергей Лавров, по мнению которого планы готовящегося Североатлантическим альянсом конфликта против РФ четко просматриваются в заявлениях европейских лидеров. В частности, дипломат привел в пример главу евродипломатии Каю Каллас, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и генсека НАТО Марка Рютте.

