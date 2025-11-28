Посол РФ Гончар заявил, что ЕС и НАТО готовятся к большой войне с Россией

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Страны НАТО и Евросоюза приступили к подготовке большой войны с Россией. Об этом сообщил посол РФ в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвященном вызовам и перспективам евразийской безопасности.

"Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны Альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО", – приводит ТАСС слова дипломата.

Гончар подчеркнул, что Россия не ищет конфронтации, а вместе с единомышленниками проводит работу над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии.

Расширение Североатлантического альянса и навязывание натоцентричной модели мира привели к банкротству евроатлантической системы безопасности и к самому серьезному кризису со времен Второй Мировой войны, отметил посол.

Ранее СМИ сообщали, что в Германии разрабатывают план переброски 800 тысяч военных НАТО на восток на случай войны с Россией. Сама ФРГ в рамках плана будет плацдармом для переброски сил, но линия фронта не будет проходить по ее территории.

При этом Россия готова зафиксировать положение о том, что не намерена нападать на европейские страны, заявил Владимир Путин. Глава государства добавил, что Россия готова обсуждать с западными странами вопросы общеевропейской безопасности и стратегической стабильности.