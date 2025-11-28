Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:45

Политика

Посол РФ Гончар заявил, что ЕС и НАТО готовятся к большой войне с Россией

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Страны НАТО и Евросоюза приступили к подготовке большой войны с Россией. Об этом сообщил посол РФ в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвященном вызовам и перспективам евразийской безопасности.

"Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны Альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО", – приводит ТАСС слова дипломата.

Гончар подчеркнул, что Россия не ищет конфронтации, а вместе с единомышленниками проводит работу над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии.

Расширение Североатлантического альянса и навязывание натоцентричной модели мира привели к банкротству евроатлантической системы безопасности и к самому серьезному кризису со времен Второй Мировой войны, отметил посол.

Ранее СМИ сообщали, что в Германии разрабатывают план переброски 800 тысяч военных НАТО на восток на случай войны с Россией. Сама ФРГ в рамках плана будет плацдармом для переброски сил, но линия фронта не будет проходить по ее территории.

При этом Россия готова зафиксировать положение о том, что не намерена нападать на европейские страны, заявил Владимир Путин. Глава государства добавил, что Россия готова обсуждать с западными странами вопросы общеевропейской безопасности и стратегической стабильности.

Читайте также


политика

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика