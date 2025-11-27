Форма поиска по сайту

27 ноября, 10:25

Политика
WSJ: в Германии разрабатывают план переброски 800 тыс военных НАТО на восток

В Германии разрабатывают план переброски 800 тыс военных НАТО на восток

Фото: 123RF.com/huettenhoelscher

В Германии разрабатывают план переброски 800 тысяч военных НАТО на восток на случай войны с Россией, сообщает RT со ссылкой The Wall Street Journal.

По информации СМИ, "десяток" высокопоставленных немецких офицеров собрались в военном комплексе в Берлине около 2,5 года назад, чтобы разработать секретный план войны с РФ.

План подробно описывает, как солдаты будут переброшены к линии фронта на востоке. При этом Германия в рамках плана будет плацдармом для переброски сил, но линия фронта не будет проходить по ее территории.

Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявил, что Парижу нужно принять мысль о больших потерях личного состава в возможной войне против Москвы.

По его словам, у Франции якобы есть вся экономическая и демографическая мощь для сдерживания России, но стране не хватает "душевной силы", чтобы согласиться "пережить боль".

