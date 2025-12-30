Форма поиска по сайту

30 декабря, 16:00

В Москве обновили вывеску Ленинградского вокзала

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве была обновлена вывеска Ленинградского вокзала, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что предыдущая надпись "Ленинградский вокзал" была установлена в начале 2000-х годов. Со временем материалы испортились, и читать ее стало труднее. Также устаревшая вывеска делала фасад здания не таким выразительным. Новая же стала подчеркивать исторический облик вокзала.

Дизайн и шрифт вывески разработаны студией Артемия Лебедева. При этом за основу был взят вариант, придуманный еще в середине 1970-х годов. Контуры букв восстанавливали по архивным фотографиям, добавляя современные элементы.

Буквы стали более выразительными за счет штрихов разной толщины. Теперь надпись видно как днем, так и ночью благодаря мягкому свету в сочетании с архитектурной подсветкой.

Также на вокзале появятся две другие вывески. Одна – в зоне отправления поездов, вторая – на фасаде у фонтана. Таким образом, пассажиры смогут быстрее ориентироваться.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что ремонт вокзала продолжается. При этом сохраняется его историческая архитектура, но добавляются современные элементы для комфорта пассажиров.

Ранее на площади Евразии у Киевского вокзала в Москве появилось ландшафтное освещение. В частности, световые столбы появились вдоль пешеходных дорожек, которые прилегают к центральной части площади.

Также специальные светодиодные светильники были установлены в перилах. Освещение работает в одном режиме как в будние, так и в праздничные дни.

"Новости дня": в центральных районах Москвы появились новые уличные фонари

