Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Ландшафтное освещение появилось на площади Евразии у Киевского вокзала в Москве. Там возвели 142 осветительных прибора общей мощностью почти 3 киловатта, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В частности, световые столбы появились вдоль пешеходных дорожек, которые прилегают к центральной части площади. Также специальные светодиодные светильники были установлены в перилах. Освещение работает в одном режиме как в будние, так и в праздничные дни.

Для контроля за системой специалисты ГУП "Моссвет" используют автоматизированную систему управления, которая передает всю информацию на центральный диспетчерский пункт.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что российская столица считается одним из самых освещенных городов в мире. При этом Москва имеет передовые генерирующие мощности, потребляя свыше 43 миллиардов киловатт-часов электричества в год – примерно столько расходует вся Венгрия.

Ранее стало известно, что архитектурно-художественная подсветка украсит 12 зданий на Кутузовском проспекте в Москве. Энергетики смонтируют в общей сложности более 3,8 тысячи энергоэффективных светильников. Отмечается, что все проектные решения предварительно согласовали с жителями. Новая подсветка должна подчеркнуть архитектурные особенности зданий.

