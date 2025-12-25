Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 16:43

Город

Ландшафтное освещение появилось на площади Евразии у Киевского вокзала

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Ландшафтное освещение появилось на площади Евразии у Киевского вокзала в Москве. Там возвели 142 осветительных прибора общей мощностью почти 3 киловатта, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В частности, световые столбы появились вдоль пешеходных дорожек, которые прилегают к центральной части площади. Также специальные светодиодные светильники были установлены в перилах. Освещение работает в одном режиме как в будние, так и в праздничные дни.

Для контроля за системой специалисты ГУП "Моссвет" используют автоматизированную систему управления, которая передает всю информацию на центральный диспетчерский пункт.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что российская столица считается одним из самых освещенных городов в мире. При этом Москва имеет передовые генерирующие мощности, потребляя свыше 43 миллиардов киловатт-часов электричества в год – примерно столько расходует вся Венгрия.

Ранее стало известно, что архитектурно-художественная подсветка украсит 12 зданий на Кутузовском проспекте в Москве. Энергетики смонтируют в общей сложности более 3,8 тысячи энергоэффективных светильников. Отмечается, что все проектные решения предварительно согласовали с жителями. Новая подсветка должна подчеркнуть архитектурные особенности зданий.

Читайте также


город

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика