Столичные набережные украсили к новогодним и рождественским праздникам

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсили световыми конструкциями столичные набережные, рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Всего в общей сложности смонтировали более 4 тысяч объемных конструкций. Свыше 1 тысячи елей украсили площади, улицы, парки и скверы.

"Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам – по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток", – сказал Бирюков.



На Овчинниковской, Якиманской, Болотной и Озерковской набережных фонари украсили световыми панель-кронштейнами "кольца";

на Москворецкой, Кремлевской, Софийской и Раушской набережных на опорах освещения разместили декоративные элементы;

на Пречистенской, Москворецкой, Фрунзенской и Раушской набережных установили световые деревья;

на Фрунзенской набережной, возле здания министерства обороны, появились парные световые тоннели.

Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными.

Вокзалы и станции Московской железной дороги (МЖД) также украсили к Новому году. В залах ожидания и вестибюлях крупных вокзалов появились ели. Самая большая из них установлена на Киевском вокзале.

В свою очередь, на станции Шереметьево появились снеговики-музыканты и фонари с новогодними композициями. Внутри Исторического императорского вокзала у станции Площадь трех вокзалов установлены большие часы, ведущие отсчет до Нового года и прибытия поезда Деда Мороза.