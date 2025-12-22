Форма поиска по сайту

22 декабря, 14:09

Город

Столичные набережные украсили к новогодним и рождественским праздникам

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсили световыми конструкциями столичные набережные, рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Всего в общей сложности смонтировали более 4 тысяч объемных конструкций. Свыше 1 тысячи елей украсили площади, улицы, парки и скверы.

"Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам – по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток", – сказал Бирюков.

  • На Овчинниковской, Якиманской, Болотной и Озерковской набережных фонари украсили световыми панель-кронштейнами "кольца";
  • на Москворецкой, Кремлевской, Софийской и Раушской набережных на опорах освещения разместили декоративные элементы;
  • на Пречистенской, Москворецкой, Фрунзенской и Раушской набережных установили световые деревья;
  • на Фрунзенской набережной, возле здания министерства обороны, появились парные световые тоннели.

Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными.

Вокзалы и станции Московской железной дороги (МЖД) также украсили к Новому году. В залах ожидания и вестибюлях крупных вокзалов появились ели. Самая большая из них установлена на Киевском вокзале.

В свою очередь, на станции Шереметьево появились снеговики-музыканты и фонари с новогодними композициями. Внутри Исторического императорского вокзала у станции Площадь трех вокзалов установлены большие часы, ведущие отсчет до Нового года и прибытия поезда Деда Мороза.

Более тысячи новогодних елок установили в Москве

