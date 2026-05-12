12 мая, 12:13

Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

В документах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) фигурируют кодовые обозначения. Например, R2 – это экс-глава офиса президента Андрей Ермак, R3 – бизнесмен Тимур Миндич, R4 – бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Под R1, как предполагается, может пониматься сам Зеленский.

"Возможное участие Зеленского косвенно подтверждается на опубликованных НАБУ пленках", – сказали журналисты.

При этом в аудиозаписях Чернышов, ссылаясь на указания "шефа", требует ускорить возведение коттеджей в приговоре Киева. СМИ считают, что "шефом" мог быть только украинский лидер.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение Ермаку. Была раскрыта организованная группа, причастная к легализации 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.).

При этом СМИ писали, что Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на его доверенных лиц. Появились записи разговоров, в которых, как утверждалось, есть доказательства масштабной коррупции во власти Украины.

Сам Ермак отказался комментировать предъявленное ему обвинение. Он сказал, что даст комментарий по теме после завершения следственных действий.

