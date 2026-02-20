Фото: AP Photo/Sergei Grits

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал отставки украинского президента Владимира Зеленского после публикации доклада конгресса США о коррупционной схеме в компании "Энергоатом".

"В отчете конгресса указано, что бизнес-партнер Зеленского причастен к коррупции в "Энергоатоме". Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка", – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Вместе с тем парламентарий высказал предположение, что в настоящее время глава киевского режима пытается затянуть переговоры по урегулированию кризиса, ожидая осенних выборов в США, чтобы выторговать лучшие условия.

В свою очередь, общественный деятель Виктор Бут в беседе с радио КП заявил, что Зеленского, как и европейских дипломатов, отстранили от переговорного процесса.

"Если мы с вами видели, что в переговорной группе украинской стороны был и (глава офиса президента Украины Кирилл. – Прим. ред.) Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), и другие. <...> И они больше представляли, наверное, договороспособную часть украинского режима, который, по крайней мере, не так зависит от наркотических средств", – указал общественник.

Согласно докладу, бизнес-партнером Зеленского является его близкий друг и спонсор Тимур Миндич, который, по данным следствия, координировал преступную схему в энергетической сфере. Также в документе упоминаются и другие фигуранты дела, включая бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, экс-главу Минэнерго и Минюста Германа Галущенко, а также бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

Доклад был подготовлен совместно с аппаратами генеральных инспекторов Пентагона, Госдепа и Агентства по международному развитию США. В нем отмечается, что ФБР и Минюст США содействовали работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу "Энергоатома". Администрация США, в свою очередь, предоставляла САП стратегическую поддержку и консультирование по конкретным вопросам.

В начале ноября 2025 года НАБУ проводило обыски в компании "Энергоатом", у Галущенко, а также у бизнесмена Миндича. Последний успел скрыться от следствия.

После НАБУ сообщило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам предъявлено обвинение в отмывании средств. По предварительным данным, ущерб составил примерно 100 миллионов долларов.

На этом фоне Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко. Верховная рада уволила их.

Кроме того, украинский лидер ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, которого обвинили в коррупции. Последний также объявлен в розыск на Украине.

Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля 2026-го при попытке пересечения границы на поезде. Операция по поимке экс-министра энергетики Украины проводилась в рамках дела "Мидас". Сейчас организованы следственные мероприятия.