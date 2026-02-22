Фото: ТАСС/Zuma

На президента Украины Владимира Зеленского в последние годы якобы готовились около 12 покушений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.

Журналисты связывают якобы готовившиеся покушения с коррупционным скандалом, затронувшим одного из ближайших советников украинского лидера.

Однако никаких подтверждающих доказательств или конкретных деталей предполагаемых преступлений не было приведено.

Ранее в украинской Раде призвали к отставке Зеленского после отчета США о коррупции на Украине. Также там считают, что глава киевского режима пытается затянуть переговоры по урегулированию кризиса, ожидая осенних выборов в США, чтобы выторговать лучшие условия.