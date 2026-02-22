22 февраля, 04:26Политика
Фото: ТАСС/Zuma
На президента Украины Владимира Зеленского в последние годы якобы готовились около 12 покушений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.
Журналисты связывают якобы готовившиеся покушения с коррупционным скандалом, затронувшим одного из ближайших советников украинского лидера.
Однако никаких подтверждающих доказательств или конкретных деталей предполагаемых преступлений не было приведено.
Ранее в украинской Раде призвали к отставке Зеленского после отчета США о коррупции на Украине. Также там считают, что глава киевского режима пытается затянуть переговоры по урегулированию кризиса, ожидая осенних выборов в США, чтобы выторговать лучшие условия.