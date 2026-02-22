Скидка в 50% для детей на авиаперелеты будет действовать при любом сопровождающем

Фото: depositphotos/t.tomsickova

С 1 марта воспользоваться 50% скидкой на авиаперелеты по России смогут дети в сопровождении любых совершеннолетних пассажиров, а не только родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РФ.

Отмечается, что льгота распространяется на билеты экономического класса по внутрироссийским маршрутам. Ключевым условием для получения скидки является оформление ребенка и сопровождающего в одном бронировании.

Также в Минтрансе подчеркнули, что нововведение будет распространяться в том числе и на билеты, приобретаемые в рамках действующих программ субсидирования перевозок. Итоговый размер скидки в каждом конкретном случае будет устанавливать авиаперевозчик.

В министерстве напомнили, что норма о 50% скидке для детей в возрасте от 2 до 12 лет была закреплена еще в январе 2025 года, однако ранее она касалась только перелетов с родителями. Новый приказ Минтранса РФ от 15.10.2025 № 341, вступающий в силу 1 марта 2026 года, существенно расширяет круг возможных сопровождающих.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что также с 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов. Авиаперевозчики должны будут заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета и других деталях.

Кроме того, авиакомпании обяжут предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы и с четким описанием порядка их предоставления.