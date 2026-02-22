График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:58

Транспорт

Скидка в 50% для детей на авиаперелеты будет действовать при любом сопровождающем

Фото: depositphotos/t.tomsickova

С 1 марта воспользоваться 50% скидкой на авиаперелеты по России смогут дети в сопровождении любых совершеннолетних пассажиров, а не только родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РФ.

Отмечается, что льгота распространяется на билеты экономического класса по внутрироссийским маршрутам. Ключевым условием для получения скидки является оформление ребенка и сопровождающего в одном бронировании.

Также в Минтрансе подчеркнули, что нововведение будет распространяться в том числе и на билеты, приобретаемые в рамках действующих программ субсидирования перевозок. Итоговый размер скидки в каждом конкретном случае будет устанавливать авиаперевозчик.

В министерстве напомнили, что норма о 50% скидке для детей в возрасте от 2 до 12 лет была закреплена еще в январе 2025 года, однако ранее она касалась только перелетов с родителями. Новый приказ Минтранса РФ от 15.10.2025 № 341, вступающий в силу 1 марта 2026 года, существенно расширяет круг возможных сопровождающих.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что также с 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов. Авиаперевозчики должны будут заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета и других деталях.

Кроме того, авиакомпании обяжут предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы и с четким описанием порядка их предоставления.

Читайте также


транспортобщество

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика