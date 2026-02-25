ГД призвала парламенты Франции и Британии не допустить передачи ядерного оружия Киеву

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы подготовили проект обращения к парламентам Франции и Великобритании, Европейскому парламенту, а также к профильным структурам ООН с призывом. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что проект обращения был внесен в Госдуму в среду, 25 февраля на фоне информации о планируемых Парижем и Лондоном поставках.

"Учитывая критическую опасность передачи ядерного оружия, его отдельных компонентов и средств доставки терпящему неминуемое поражение антинародному и преступному киевскому режиму, депутаты Государственной думы призывают <...> предпринять чрезвычайные меры", – говорится в документе.

О подготовке Великобритании и Франции к передаче Украине ядерного оружия ранее сообщила Служба внешней разведки РФ. Речь идет о скрытой отправке соответствующих комплектующих, оборудования и технологий. По данным ведомства, эти страны приняли такое решение, так как понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией.