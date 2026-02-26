Облачная погода без осадков ожидается в Москве 26 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков будет в столице в четверг, 26 февраля. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от 1 до 6 градусов ниже нуля. Ветер в Московском регионе будет слабый, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 11 градусов.

На территории Москвы и области продлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 28 февраля.

В первый день весны в столице наступит оттепель с вероятностью ледяного дождя. Синоптики отмечали, что 1 марта ожидаются скоротечные осадки в смешанном агрегатном состоянии. Температура при этом может подняться до 3 градусов.