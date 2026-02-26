ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и военным аэродромам Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, ее военным аэродромам и объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевая задача проводилась в ночь на 26 февраля в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам гражданской инфраструктуры. Для удара военнослужащие использовали высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, ударные беспилотные летательные аппараты.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, которые используются в интересах ВСУ, а также по местам хранения беспилотников дальнего действия.

В ведомстве отметили, что в ходе боевой работы применялись оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, были также поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 147 районах.