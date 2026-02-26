Экономист Сафонов объяснил, как изменятся иностранные вывески магазинов после 1 марта

С началом весны отечественный бизнес обяжут использовать в своих названиях русские слова согласно закону о защите государственного языка. Такая мера затронет также рекламу, вывески, надписи, указатели и многое другое. Подробнее – в материале Москвы 24.
Полное обновление
Закон о защите русского языка вступит в силу с 1 марта 2026 года. Согласно ему, публичная информация для потребителя – то есть сведения о бизнесе, его продукции и условиях продаж, доступные любому желающему, будут подавать на русском языке. Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями. Соответствующие изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей".
Тем не менее существует исключение для правообладателей. Если товарный знак прошел государственную регистрацию, его использование допускается в исходном виде. Это правило распространяется и на латиницу в том числе.
Также условия меняются для застройщиков. Теперь названия жилых комплексов и отдельных зданий в рекламе нужно писать на кириллице. Заимствованная лексика под запрет не подпадает, однако прописывать ее следует русскими буквами. Важно и другое исключение: требования не касаются объектов, сданных и открытых раньше 1 марта 2026 года.
При этом закон не запрещает дублировать информацию на других языках, но только при условии, что русскоязычный вариант будет присутствовать обязательно. Все наименования должны совпадать по смыслу и быть равноценными с точки зрения размещения: шрифты, их размеры и цветовая гамма важно сделать одинаковыми. При этом данные правила не действуют в отношении товарных знаков и фирменных наименований.
Логичное изменение
По мнению члена совета Гильдии маркетологов Николая Григорьева, больших проблем в связи с новыми мерами не ожидается.
"Названия, которые зарегистрированы как товарные знаки, например Coca-Cola, рассматриваются законом как графические изображения, а не как слова. Поэтому компании, у которых иностранные слова присутствуют в зарегистрированном товарном знаке, могут совершенно спокойно продолжать их использовать: размещать на вывесках, бланках и так далее", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.
Однако те, кто не проходил процедуру регистрации, должны будут "переучиваться" и отказаться от англоязычных надписей, объяснил эксперт.
Он уточнил, что изменения касаются всех компаний, а не только тех, которые будут открываться после вступления закона в силу.
Эксперт обратил внимание на то, что закон не может на 100 процентов идеально решить все вопросы. А это значит, что к любому есть разъяснения контролирующих органов, письма и судебная практика.
"Например, если компания использует слово, которое кто-то посчитает нерусским, она сможет доказать, что оно давно в обиходе, подтвердив это российскими источниками или отраслевой литературой. Особенно это актуально для профессиональных сфер. В IT, например, огромное количество англоязычных терминов, которые уже устоялись и присутствуют в технических документах", – отметил Григорьев.
Он подчеркнул, что нововведения направлены на очистку от сленгового мусора, который существует сегодня, ведь многие иностранные слова носят временный характер.
"Пройдет год, и этот сленг выйдет из моды, не приживется, поэтому ничего негативного в изменениях нет", – сказал эксперт.
В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 отметил, что любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки.
"Это связано, прежде всего, с необходимостью внести изменения в уличную рекламу. Очень часто, еще с 1990-х годов, различные заведения – например парикмахерские, магазины или рестораны – используют в названиях не просто англицизмы, но и вывески на английском языке", – заметил экономист.
По его мнению, возможно, что изменения повлекут за собой и корректировку документов.
Эксперт добавил, что размер расходов будет зависеть от масштаба компании. Например, руководству известной сети поменять придется действительно много, а для маленьких фирм, например небольших кафе, даже замена одной вывески может стать существенной финансовой нагрузкой.
Однако период времени для адаптации к новым требованиям был достаточно большим, чтобы бизнес мог оптимизировать свои расходы. Те, кто занимался этим вопросом последовательно и понимал, что изменения неизбежны, решили этот вопрос, уверен Сафонов.