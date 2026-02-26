Экономист Сафонов объяснил, как изменятся иностранные вывески магазинов после 1 марта

С началом весны отечественный бизнес обяжут использовать в своих названиях русские слова согласно закону о защите государственного языка. Такая мера затронет также рекламу, вывески, надписи, указатели и многое другое. Подробнее – в материале Москвы 24.

Закон о защите русского языка вступит в силу с 1 марта 2026 года. Согласно ему, публичная информация для потребителя – то есть сведения о бизнесе, его продукции и условиях продаж, доступные любому желающему, будут подавать на русском языке. Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями. Соответствующие изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей".

Тем не менее существует исключение для правообладателей. Если товарный знак прошел государственную регистрацию, его использование допускается в исходном виде. Это правило распространяется и на латиницу в том числе.

Также условия меняются для застройщиков. Теперь названия жилых комплексов и отдельных зданий в рекламе нужно писать на кириллице. Заимствованная лексика под запрет не подпадает, однако прописывать ее следует русскими буквами. Важно и другое исключение: требования не касаются объектов, сданных и открытых раньше 1 марта 2026 года.

При этом закон не запрещает дублировать информацию на других языках, но только при условии, что русскоязычный вариант будет присутствовать обязательно. Все наименования должны совпадать по смыслу и быть равноценными с точки зрения размещения: шрифты, их размеры и цветовая гамма важно сделать одинаковыми. При этом данные правила не действуют в отношении товарных знаков и фирменных наименований.

Штраф при использовании иностранных слов выпишут по статье "Нарушение иных прав потребителей" (14.8 КоАП РФ). В этом случае для ИП и должностных лиц он должен составить от 500 до 1 000 рублей, а для компании – от 5 000 до 10 000 рублей. Также штраф предусматривает статья о "Нарушении законодательства о рекламе" (14.3 КоАП РФ), где ИП и должностные лица выплатят от 4 000 до 20 000 рублей, а компании – от 100 000 до 500 000 рублей.



По мнению члена совета Гильдии маркетологов Николая Григорьева, больших проблем в связи с новыми мерами не ожидается.

"Названия, которые зарегистрированы как товарные знаки, например Coca-Cola, рассматриваются законом как графические изображения, а не как слова. Поэтому компании, у которых иностранные слова присутствуют в зарегистрированном товарном знаке, могут совершенно спокойно продолжать их использовать: размещать на вывесках, бланках и так далее", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Однако те, кто не проходил процедуру регистрации, должны будут "переучиваться" и отказаться от англоязычных надписей, объяснил эксперт.

Он уточнил, что изменения касаются всех компаний, а не только тех, которые будут открываться после вступления закона в силу.





Николай Григорьев член совета Гильдии маркетологов Отдельно стоит разобрать вопрос со словами, которые уже вошли в состав русского языка. Заимствования – нормальный процесс, и такие слова закон не затрагивает. Например, анализируя то же слово "оверсайз", нужно опираться на его филологический статус: если оно закрепилось в словарях, значит, уже "приватизировано" русским языком, и проблем не будет. Если нет – возможны нюансы, и в каждом конкретном случае придется разбираться.

Эксперт обратил внимание на то, что закон не может на 100 процентов идеально решить все вопросы. А это значит, что к любому есть разъяснения контролирующих органов, письма и судебная практика.

"Например, если компания использует слово, которое кто-то посчитает нерусским, она сможет доказать, что оно давно в обиходе, подтвердив это российскими источниками или отраслевой литературой. Особенно это актуально для профессиональных сфер. В IT, например, огромное количество англоязычных терминов, которые уже устоялись и присутствуют в технических документах", – отметил Григорьев.

Он подчеркнул, что нововведения направлены на очистку от сленгового мусора, который существует сегодня, ведь многие иностранные слова носят временный характер.

"Пройдет год, и этот сленг выйдет из моды, не приживется, поэтому ничего негативного в изменениях нет", – сказал эксперт.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 отметил, что любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки.

"Это связано, прежде всего, с необходимостью внести изменения в уличную рекламу. Очень часто, еще с 1990-х годов, различные заведения – например парикмахерские, магазины или рестораны – используют в названиях не просто англицизмы, но и вывески на английском языке", – заметил экономист.

По его мнению, возможно, что изменения повлекут за собой и корректировку документов.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Однако важно отметить, что этот закон не распространяется на товарные знаки, защищенные патентным правом. Поэтому, если речь идет о международном названии компании, оно сохраняется и продолжает использоваться в документообороте. Таким образом, основные издержки бизнеса будут связаны именно с заменой уличной рекламы и вывесок.

Эксперт добавил, что размер расходов будет зависеть от масштаба компании. Например, руководству известной сети поменять придется действительно много, а для маленьких фирм, например небольших кафе, даже замена одной вывески может стать существенной финансовой нагрузкой.

Однако период времени для адаптации к новым требованиям был достаточно большим, чтобы бизнес мог оптимизировать свои расходы. Те, кто занимался этим вопросом последовательно и понимал, что изменения неизбежны, решили этот вопрос, уверен Сафонов.