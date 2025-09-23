В ГД предложили запретить рекламу импортных игрушек на телеканалах

Фото: depositphotos/speedo101

В России предложили запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, передает ТАСС со ссылкой на экспертный доклад.

"Мера уменьшит маркетинговое давление зарубежных брендов, продвигающих девиантные образы, и даст преимущество отечественной продукции, помогая создать здоровую медиасреду для детей", – утверждает Лантратова.

По мнению парламентария, нужно утвердить официальный перечень рекомендованных игрушек для государственных детских садов. Как считает Лантратова, это стандартизирует использование безопасных игрушек и поспособствует формированию позитивных ценностей у ребенка.

Ранее депутат ГД Анна Скрозникова предложила ограничить использование популярных героев мультфильмов для продвижения вредных продуктов. По ее словам, такая реклама приводит к формированию стойких потребительских предпочтений в ущерб здоровому выбору. Парламентарий подчеркнула, что у детей отсутствует сформированная критичность и они воспринимают образы персонажей в качестве маркеров безопасности.