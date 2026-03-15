Техническая неисправность одного из трамваев стала причиной ДТП в Москве

Причиной столкновения двух трамваев на Волоколамском шоссе в Москве стал сход с рельсов, произошедший из-за технической неисправности одного из трамваев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как уточнил собеседник агентства, в двух трамваях в момент ДТП находились порядка 70 человек. По данным источника, пострадал в том числе один из водителей трамваев.

В настоящее время съезд с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе закрыт по направлению в центр, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса. На месте работают оперативные службы. Также сообщалось, что в районе остановки "Канал имени Москвы" задерживаются трамваи № 6. Их маршрут временно изменен.

ДТП произошло на улице Водников утром 15 марта. Пресс-служба Московского метрополитена уточнила, что причины и обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией.