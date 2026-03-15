Число пострадавших при столкновении трамваев в Москве выросло до 13

Фото: телеграм-канал "112"

До 13 человек выросло число пострадавших при столкновении двух трамваев в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В настоящее время госпитализированы 13 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Московского метрополитена уточнили, что ДТП произошло на улице Водников около 09:30 – столкнулись трамваи, следовавшие по маршруту № 6. В результате ЧП погибших нет, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Причины и обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, за управлением вагонов находились опытные водители, которые успешно прошли предрейсовый медицинский осмотр.

Один из трамваев сошел с рельсов после столкновения. На месте ДТП находятся 20 машин скорой помощи. Также сообщалось, что из-за ДТП в районе остановки "Канал имени Москвы" задерживаются трамваи № 6. Их маршрут временно изменен.

До этого на Волоколамском шоссе произошла авария с участием нескольких автомобилей. Сообщалось, что машины столкнулись в районе дома 16. На место прибыли сотрудники оперативных служб.