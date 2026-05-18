Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 13:29

Шоу-бизнес

Дима Билан продал коттедж на Новой Риге

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Российский певец Дима Билан продал свой двухэтажный дом на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщили РИА Недвижимость в компании NF Group, которая является эксклюзивным консультантом в реализации объекта.

Речь идет о теперь уже бывшей недвижимости артиста в коттеджном поселке "Монтевиль". Площадь дома составляет 440 квадратных метров. Объект пытались продать еще с конца ноября прошлого года.

Сперва Билан хотел получить от сделки 270 миллионов рублей. Однако в марте стоимость коттеджа была снижена до 250 миллионов рублей. В феврале певец заявлял, что купил в ипотеку новый загородный дом в дальнем Подмосковье, поэтому решил продать два других.

Личность покупателя не раскрывается. Отмечается, что это непубличный человек.

Ранее певец Прохор Шаляпин купил маме квартиру в доме напротив своего. По его словам, раньше она проживала в Мытищах, а теперь переехала в Даниловский район Москвы ближе к сыну. Артист отметил, что у его дома удобное расположение – недалеко находится метро.

Шаляпин рассказал, что купил маме трехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров. Сейчас у него есть две квартиры в одном доме. Он отметил, что вторую приобрел дороже рыночной цены из-за удобного расположения – на этаж выше первой. На данный момент там проводится ремонт.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика