Песков назвал подстрекательством слова Зеленского о планах нападения из Белоруссии

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности нападения России на одну из стран НАТО с территории Белоруссии являются попыткой подстрекательства к дальнейшему продолжению конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, подобные заявления, не заслуживают какой-либо реакции. Песков напомнил, что, несмотря на то что Белоруссия является союзником России и участником Союзного государства, республика остается суверенной.

"Поэтому подобные заявления – не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности", – подчеркнул представитель Кремля.

В настоящее время, продолжил Песков, переговоры по урегулированию украинского кризиса приостановлены, но Россия надеется на их возобновление. Вместе с тем Москва ожидает продолжения миротворческих и посреднических усилий в этом вопросе со стороны Вашингтона.

Переход к полноформатным мирным переговорам будет возможен только после вывода Зеленским Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса и других регионов России, отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ.

Соответствующую позицию, как напоминал Песков, Путин озвучил еще в июне 2024 года. Речь идет о полном выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.