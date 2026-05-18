Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев активно движется к эскалации террористической войны. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Он подчеркнул, что такие действия, как преднамеренные удары по гражданскому населению и объектам России, не могут трактоваться иначе как военные преступления.

Мирошник также отметил, что ответные действия по расположениям убийц и террористов ВСУ не заставят ждать.

Ранее подросток 2010 года рождения погиб в ДНР в результате атак ВСУ. Еще 10 мирных жителей республики пострадали. Среди них – ребенок 2013 года рождения, получивший ранения средней степени тяжести.