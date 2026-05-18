Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 09:35

Транспорт

Движение перекроют на центральных столичных улицах 21–24 мая из-за полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта перекроют на нескольких улицах и набережных в центре Москвы с 21 по 24 мая из-за проведения полумарафона "ЗаБег.РФ". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители не смогут проехать с 00:01 21 мая до 06:00 24 мая по площади Васильевский Спуск на участке от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, а также с 20:00 22 мая до 06:00 24 мая по Москворецкой улице на участке от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

Кроме того, 23 мая с 05:00 до 21:00 будет перекрыт Большой Москворецкий мост, улица Варварка и проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки, с 08:00 до 14:30 – Малый Москворецкий мост, а с 08:00 до 15:00 – улица Большая Ордынка.

В этот же день с 08:00 до 15:30 будет недоступен проезд по улицам Большой Полянке, Житной и Мытной, с 08:00 до 16:00 – по участку Садового кольца от дома № 20 на Валовой улице до дома № 15 на Новинском бульваре, а также по улице Новый Арбат и по съездам с улицы Остоженки в направлении Зубовского бульвара.

Помимо этого, 23 мая с 08:30 до 13:30 движение будет закрыто на Смоленской улице, с 09:00 до 13:30 – на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных, а с 09:00 до 16:00 – в Крымском проезде. Также в этот день нельзя будет проехать с 09:00 до 19:30 по Пречистенской и Кремлевской набережным, а с 09:00 до 20:30 – по Москворецкой набережной.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

При этом парковка на вышеперечисленных участках с 23 мая до того момента, пока мероприятие не завершится, будет запрещена. Более того, с 08:00 22 мая до 05:00 23 мая будет перекрыт проезд по пяти полосам в обе стороны на Большом Москворецком мосту на участке от Софийской набережной до Москворецкой улицы. Для движения транспорта сохранят лишь одну полосу в каждом направлении.

Кроме того, 23 мая с 00:01 до 15:00 для водителей организуют двустороннее движение в 1-м, 2-м и 3-м Кадашевских переулках, а также в 1-м Казачьем и Большом Толмачевском переулках. Однако на этих участках нельзя будет припарковать машины.

Помимо этого, 23 мая с 08:00 до 15:30 будет организован правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома № 32/75, строения 1, по Валовой улице.

В связи с введением временных ограничений автомобилистов попросили быть внимательнее при построении маршрутов.

Ранее в районе развязки улицы Молдагуловой и Новоухтомского шоссе изменили схему движения в рамках программы переразметки Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Корректировки коснулись внутренней стороны магистрали на участке длиной 700 метров.

На северо-востоке Москвы меняется схема движения из-за реконструкции путепровода

Читайте также


транспортгород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика