Движение перекроют на центральных столичных улицах 21–24 мая из-за полумарафона

Движение транспорта перекроют на нескольких улицах и набережных в центре Москвы с 21 по 24 мая из-за проведения полумарафона "ЗаБег.РФ". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители не смогут проехать с 00:01 21 мая до 06:00 24 мая по площади Васильевский Спуск на участке от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, а также с 20:00 22 мая до 06:00 24 мая по Москворецкой улице на участке от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

Кроме того, 23 мая с 05:00 до 21:00 будет перекрыт Большой Москворецкий мост, улица Варварка и проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки, с 08:00 до 14:30 – Малый Москворецкий мост, а с 08:00 до 15:00 – улица Большая Ордынка.

В этот же день с 08:00 до 15:30 будет недоступен проезд по улицам Большой Полянке, Житной и Мытной, с 08:00 до 16:00 – по участку Садового кольца от дома № 20 на Валовой улице до дома № 15 на Новинском бульваре, а также по улице Новый Арбат и по съездам с улицы Остоженки в направлении Зубовского бульвара.

Помимо этого, 23 мая с 08:30 до 13:30 движение будет закрыто на Смоленской улице, с 09:00 до 13:30 – на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных, а с 09:00 до 16:00 – в Крымском проезде. Также в этот день нельзя будет проехать с 09:00 до 19:30 по Пречистенской и Кремлевской набережным, а с 09:00 до 20:30 – по Москворецкой набережной.



При этом парковка на вышеперечисленных участках с 23 мая до того момента, пока мероприятие не завершится, будет запрещена. Более того, с 08:00 22 мая до 05:00 23 мая будет перекрыт проезд по пяти полосам в обе стороны на Большом Москворецком мосту на участке от Софийской набережной до Москворецкой улицы. Для движения транспорта сохранят лишь одну полосу в каждом направлении.

Кроме того, 23 мая с 00:01 до 15:00 для водителей организуют двустороннее движение в 1-м, 2-м и 3-м Кадашевских переулках, а также в 1-м Казачьем и Большом Толмачевском переулках. Однако на этих участках нельзя будет припарковать машины.

Помимо этого, 23 мая с 08:00 до 15:30 будет организован правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома № 32/75, строения 1, по Валовой улице.

В связи с введением временных ограничений автомобилистов попросили быть внимательнее при построении маршрутов.

Ранее в районе развязки улицы Молдагуловой и Новоухтомского шоссе изменили схему движения в рамках программы переразметки Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Корректировки коснулись внутренней стороны магистрали на участке длиной 700 метров.

