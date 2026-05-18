Небольшая облачность и до 30 градусов ожидаются в Москве 18 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 18 мая, составит от 28 до 30 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная с прояснениями погода. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 26 до 31 градуса.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть восточный, южный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что в столичном регионе ожидается аномально жаркая погода в течение всей рабочей недели. По ее данным, температура днем будет достигать 32 градусов.

При этом значения среднесуточной температуры будут превышать норму на 7–9 градусов. Причиной такой жары эксперт назвала распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр европейской России.