Аномальная жара до 32 градусов ожидается в столичном регионе

Жителей столичного региона ждет аномально жаркая погода в течение следующей рабочей недели, температура будет достигать 32 градусов. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, значения среднесуточной температуры будут превышать норму на 7–9 градусов.

"На следующей неделе в центре европейской России будет аномально жарко. <> В Москве ожидается сильная жара, дневная температура будет в пределах 30–32 градусов", – приводит ее слова ТАСС.

Предупреждение актуально для всех дней рабочей недели – с 18 по 22 мая. Причиной такой жары Макарова назвала распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр европейской России.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец добавил, что в субботу, 16 мая, воздух в столице прогреется до 24 градусов тепла, а в воскресенье, 17 мая, – до плюс 25 градусов.

"В Москве и по области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти, 2–7 метров в секунду", – поделился синоптик.

Он также добавил, что атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.

Погода в столичном регионе на следующей неделе будет обусловлена западным "крылом" сибирского антициклона, который принесет с собой "субтропическое тепло", рассказывал ранее Тишковец. Благодаря этому горожан ждут солнечные, сухие и очень теплые дни.

Прогнозируемые температурные значения превысят на 10 градусов норму конца весны и даже будут на 4–5 градусов выше климатической нормы.