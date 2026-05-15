Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 08:27

Общество

"Субтропическое тепло" ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Субтропическое тепло" ожидается в Москве на следующей неделе, 18–24 мая. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе усилится погожее влияние западного "крыла" сибирского антициклона. Москвичей ждут солнечные, сухие и очень теплые деньки", – указал синоптик.

Ожидается, что ночью и по утрам столбики термометров будут показывать от 14 до 17 градусов тепла, а к середине дня воздух прогреется до 26–29 градусов. Эти значения на 10 градусов выше нормы конца весны и даже на 4–5 градусов выше климатической нормы, характерной для середины лета.

При этом 16 мая, в субботу, в столице ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура составит от 13 до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 24 градусов. Уже в воскресенье, 17 мая, в Москве потеплеет до 26 градусов.

Аномальная для середины мая жара накроет Москву на следующей неделе

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика