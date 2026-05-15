Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Субтропическое тепло" ожидается в Москве на следующей неделе, 18–24 мая. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе усилится погожее влияние западного "крыла" сибирского антициклона. Москвичей ждут солнечные, сухие и очень теплые деньки", – указал синоптик.

Ожидается, что ночью и по утрам столбики термометров будут показывать от 14 до 17 градусов тепла, а к середине дня воздух прогреется до 26–29 градусов. Эти значения на 10 градусов выше нормы конца весны и даже на 4–5 градусов выше климатической нормы, характерной для середины лета.

При этом 16 мая, в субботу, в столице ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура составит от 13 до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 24 градусов. Уже в воскресенье, 17 мая, в Москве потеплеет до 26 градусов.