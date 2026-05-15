Москвичей предупредили о затруднении движения вечером 15 мая

Локальные затруднения движения не исключены на ряде столичных дорог из-за короткого рабочего дня в пятницу, 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Из-за того, что вечерний разъезд начнется раньше обычного, около 16:00, затруднения возможны в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.

Из-за прогнозируемого дождя горожан призвали проверить уровень омывателя в бачке и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее москвичей предупредили о перекрытиях на Садовом кольце из-за эстафеты, которая пройдет в субботу, 16 мая. С 04:00 до 12:00 полностью перекроют участок Зубовского бульвара от Крымской эстакады до Зубовской улицы, а с 04:00 до 12:30 закроют улицу Крымский Вал на отрезке от Октябрьского тоннеля до Крымского моста.

