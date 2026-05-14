Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 15:10

Транспорт

Схему движения изменили на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Схему движения изменили в районе развязки улицы Молдагуловой и Новоухтомского шоссе в рамках программы переразметки Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), передает портал мэра и правительства столицы.

Корректировки коснулись внутренней стороны магистрали на участке длиной 700 метров. В данном месте были созданы три переходно-скоростные полосы: одна перед съездом на улицу Молдагуловой, вторая в зоне развязки, а последняя после съезда на МКАД у автозаправки.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, согласно поручению Сергея Собянина в рамках стратегии развития транспортной системы до 2030 года, Дептранс продолжает осуществлять масштабную программу переразметки МКАД, которую ЦОДД начал еще в 2018 году.

В частности, установка переходно-скоростных полос на участках, таких как развязка с улицей Молдагуловой, необходима для разделения потоков и уменьшения количества конфликтных ситуаций.

"В ближайшие два года планируем завершить программу, внедрив такие решения на всех участках МКАД, где это необходимо", – добавил вице-мэр.

До проведения переразметки автомобили, которые съезжали с внутренней стороны МКАД в районы Вешняки и Косино-Ухтомский, были вынуждены снижать скорость и тормозить основной поток при перестроении. Более того, водители, выезжающие с Новоухтомского шоссе и улицы Молдагуловой, сразу оказывались в правой полосе магистрали, что приводило к дополнительным конфликтным ситуациям и заторам.

Однако после переразметки съезды и выезды организовали через отдельные переходно-скоростные полосы. Это улучшило безопасность на участках и повысило пропускную способность зоны на 10–15%.

Кроме того, при выезде на магистраль водителю нужно было одновременно ускоряться и перестраиваться в основной поток, чтобы не мешать другим авто. Проделанная же работа дала возможность автолюбителям плавно перестраиваться и встраиваться в движение без снижения скорости на МКАД, что позволило сделать проезд в районе развязки более безопасным, предсказуемым и равномерным.

Ранее стало известно о планах ЦОДД реализовать в этом году 62 проекта для улучшения транспортной ситуации на юге Москвы. Здесь предполагается обустроить 26 пешеходных переходов, 18 островков безопасности и дополнительные полосы на двух интенсивных участках, а также изменить скоростной режим на 10 улицах.

"Новости дня": переразметка увеличила пропускную способность участка Киевского шоссе

Читайте также


транспортгород

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика