Схему движения изменили на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой

Схему движения изменили в районе развязки улицы Молдагуловой и Новоухтомского шоссе в рамках программы переразметки Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), передает портал мэра и правительства столицы.

Корректировки коснулись внутренней стороны магистрали на участке длиной 700 метров. В данном месте были созданы три переходно-скоростные полосы: одна перед съездом на улицу Молдагуловой, вторая в зоне развязки, а последняя после съезда на МКАД у автозаправки.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, согласно поручению Сергея Собянина в рамках стратегии развития транспортной системы до 2030 года, Дептранс продолжает осуществлять масштабную программу переразметки МКАД, которую ЦОДД начал еще в 2018 году.

В частности, установка переходно-скоростных полос на участках, таких как развязка с улицей Молдагуловой, необходима для разделения потоков и уменьшения количества конфликтных ситуаций.

"В ближайшие два года планируем завершить программу, внедрив такие решения на всех участках МКАД, где это необходимо", – добавил вице-мэр.

До проведения переразметки автомобили, которые съезжали с внутренней стороны МКАД в районы Вешняки и Косино-Ухтомский, были вынуждены снижать скорость и тормозить основной поток при перестроении. Более того, водители, выезжающие с Новоухтомского шоссе и улицы Молдагуловой, сразу оказывались в правой полосе магистрали, что приводило к дополнительным конфликтным ситуациям и заторам.

Однако после переразметки съезды и выезды организовали через отдельные переходно-скоростные полосы. Это улучшило безопасность на участках и повысило пропускную способность зоны на 10–15%.

Кроме того, при выезде на магистраль водителю нужно было одновременно ускоряться и перестраиваться в основной поток, чтобы не мешать другим авто. Проделанная же работа дала возможность автолюбителям плавно перестраиваться и встраиваться в движение без снижения скорости на МКАД, что позволило сделать проезд в районе развязки более безопасным, предсказуемым и равномерным.

Ранее стало известно о планах ЦОДД реализовать в этом году 62 проекта для улучшения транспортной ситуации на юге Москвы. Здесь предполагается обустроить 26 пешеходных переходов, 18 островков безопасности и дополнительные полосы на двух интенсивных участках, а также изменить скоростной режим на 10 улицах.

