Бесплатный кинотеатр возобновит работу на Северном речном вокзале 15 мая

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Бесплатный кинотеатр вновь откроется на Северном речном вокзале 15 мая. Он будет работать до конца сентября, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Северный речной вокзал – не только один из главных транспортных объектов столицы, но и масштабное городское культурное пространство. За последние три года здесь провели свыше 1,2 тысячи мероприятий и фестивалей, которые посетили более 7,9 миллиона человек", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С четверга по воскресенье в кинотеатре можно будет посмотреть отечественные и зарубежные фильмы. Его зал рассчитан на около 120 человек. При этом для посещения сеанса необходима предварительная регистрация.

Ранее стало известно, что более 1,3 тысячи мероприятий организовали на Южном речном вокзале в Москве с момента его обновления, которое провели три года назад. С тех пор он принял свыше 805 тысяч гостей. В новом сезоне речной навигации суда проследуют с него в Муром, Рязань, Коломну, Нижний Новгород, Константиново и другие города.

