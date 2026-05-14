Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 15:31

Экономика

Путин заявил, что обсуждает с правительством и ЦБ вопрос "длинных денег"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством РФ и Центробанком (ЦБ) вопрос о необходимости выделения "длинных денег" для промышленности, а также укрепления рубля и динамику ключевой ставки. Об этом президент сообщил на 10-м съезде Союза машиностроителей РФ в национальном центре "Россия".

Он подчеркнул, что перед экономикой РФ стоит ряд сложных вопросов и проблем, требующих решения, поэтому на постоянной основе обсуждает с правительством и ЦБ наиболее важные темы.

По оценке Путина, российские машинстроители успешно действуют, работая в непростых условиях разрыва связей с иностранными контрагентами и внешнего давления со стороны недружественных государств.

"Но тем не менее в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы", – подчеркнул глава государства.

Вместе с тем объем российской обрабатывающей промышленности в прошлом году вырос на четверть по сравнению с досанкционным 2021 годом. Президент назвал указанные результаты весомыми. Также он обратил внимание на рост отечественной промышленности в целом, которая по сравнению с досанкционным уровнем увеличилась на 12%.

Ранее Путин сообщил, что экономика в России постепенно возвращается на вектор роста – уже сейчас в ней видны положительные тенденции. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, за последние три года рост российской экономики составил 10%, что является "очень хорошим темпом".

Читайте также


властьэкономикаполитика

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика