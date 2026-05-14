Путин заявил, что обсуждает с правительством и ЦБ вопрос "длинных денег"

Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством РФ и Центробанком (ЦБ) вопрос о необходимости выделения "длинных денег" для промышленности, а также укрепления рубля и динамику ключевой ставки. Об этом президент сообщил на 10-м съезде Союза машиностроителей РФ в национальном центре "Россия".

Он подчеркнул, что перед экономикой РФ стоит ряд сложных вопросов и проблем, требующих решения, поэтому на постоянной основе обсуждает с правительством и ЦБ наиболее важные темы.

По оценке Путина, российские машинстроители успешно действуют, работая в непростых условиях разрыва связей с иностранными контрагентами и внешнего давления со стороны недружественных государств.

"Но тем не менее в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы", – подчеркнул глава государства.

Вместе с тем объем российской обрабатывающей промышленности в прошлом году вырос на четверть по сравнению с досанкционным 2021 годом. Президент назвал указанные результаты весомыми. Также он обратил внимание на рост отечественной промышленности в целом, которая по сравнению с досанкционным уровнем увеличилась на 12%.

Ранее Путин сообщил, что экономика в России постепенно возвращается на вектор роста – уже сейчас в ней видны положительные тенденции. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, за последние три года рост российской экономики составил 10%, что является "очень хорошим темпом".