14 мая, 16:35

Следствие запросило домашний арест продюсеру Линды Кувшинову

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Столичные следователи просят Тверской суд Москвы избрать домашний арест продюсеру певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) Михаилу Кувшинову по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Кувшинов задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. Речь идет о статье "Мошенничество в особо крупном размере". Продюсеру просят избрать меру пресечения на два месяца.

12 мая появилась информация о том, что Линда задержана. По данным СМИ, силовики провели обыски у певицы и Кувшинова, а также в компаниях "Профит" и "Компания Топ 7", принадлежащих гендиректору издательства "Джем" Андрею Черкасову и его супруге. Черкасов на данный момент находится в СИЗО.

Следствие проверяло версию о подделке документов и незаконной перерегистрации прав на песни – Линда якобы переоформила на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой.

Сначала выяснилось, что певица фигурирует в деле как свидетель, однако позже появились данные, что она стала подозреваемой. В правоохранительных органах опровергли эту информацию, заявив, что процессуальный статус Линды остался прежним.

Максим Фадеев заявил, что спор с Линдой длится более 30 лет

