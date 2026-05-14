Врач Одерий: привычка пить холодный кофе может привести к набору веса

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Привычка пить холодный кофе может привести к набору веса, предупредила врач-эндокринолог Анна Одерий в беседе с RT.

Этот напиток становится особенно востребованным с приходом тепла. В частности, привлекательность приобретают кофейные коктейли со льдом, в которые добавляют сладкие сиропы, карамель, сливки, мороженое и шоколадные соусы.

В результате один большой стакан может содержать столько сахара, сколько содержится в нескольких конфетах или кусках торта, подметила эксперт.

"При регулярном употреблении это означает дополнительный избыток калорий. Для здорового человека одна такая порция время от времени не представляет проблемы. Но если подобные напитки становятся ежедневной привычкой, это может способствовать постепенному набору веса. Особенно внимательно к этому стоит относиться людям с преддиабетом и сахарным диабетом", – пояснила Одерий.

Вместе с тем она обратила внимание на один важный аспект, согласно которому холодный кофе зачастую выпивается намного быстрее горячего, обычно употребляемого маленькими глотками. По словам врача, холодная версия напитка в жаре выпивается буквально за несколько минут, из-за чего человек получает большую дозу кофеина, сахара и калорий.

"Кроме того, объем холодных кофейных напитков обычно значительно больше стандартной чашки эспрессо или капучино", – добавила специалист.

Она также предупредила о риске сухости во рту, учащенного сердцебиения, слабости и головной боли при употреблении нескольких больших порций холодного кофе в течение дня, но малом питье воды и обильном потении.

Не менее важным моментом является и влияние кофеина на нервную систему, продолжила эндокринолог. В жару сосудистая система уже работает в условиях повышенной нагрузки, а кофеин ее дополнительно стимулирует.

"У чувствительных людей это может усиливать тревожность, внутреннее напряжение, ощущение сердцебиения, дрожь и общий дискомфорт. Особенно это актуально для людей с тревожными расстройствами и склонностью к тахикардии", – сказала врач.

Она рекомендовала выбирать напитки без сиропов и сладких добавок, контролировать их объем, не заменять воду кофе, а также учитывать общее количество кофеина за день и избегать употребления таких напитков поздно вечером.

Об опасности кофе для здоровья ранее рассказывала и нутрициолог Елена Желянина. Речь шла о растворимой версии напитка, поскольку в его состав входит канцероген. Он ухудшает метаболизм и фертильность женщин. Она отметила, что акриламид способен уменьшать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов.

