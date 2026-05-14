14 мая, 17:27

В Москве напали на съемочную группу РЕН ТВ

Фото: 123RF.com/microgen

В Москве произошло нападение на съемочную группу телеканала РЕН ТВ. Неизвестный избил сотрудников СМИ и повредил технику. Об этом сообщили в телеграм-канале самого телеканала.

"Журналистов избили, у них отобрали телефоны", – говорится в публикации.

По данным канала, инцидент произошел во время съемок сюжета о некачественных косметических услугах.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в нападении на журналиста. Тогда, по предварительной информации, пострадали корреспонденты съемочной группы МИЦ "Известия". Они снимали сюжет о возможных мошеннических действиях заводчиков собак.

Мужчина ударил одного из сотрудников СМИ ногой в живот и оттолкнул от двери квартиры, хотя осознавал, что журналисты действуют законно. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Проведены обыски, назначена экспертиза.

