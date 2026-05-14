В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Депутаты Госдумы Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и Владислав Даванков подготовили законопроект, которым предлагается распространить налоговый вычет на свадебные расходы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, направленный в правительство.

Он предусматривает добавление нового подпункта в статью 219 Налогового кодекса РФ. В частности, депутаты предлагают выдавать социальный налоговый вычет за приобретение товаров, работ и услуг, связанных с организацией свадьбы и официальной регистрацией брака.

Если законопроект примут, вычет будет предоставляться в размере фактически понесенных расходов, но не более 400 тысяч рублей на обоих супругов. Причем выплата будет действовать отдельно от общего лимита социальных налоговых вычетов, который предусмотрен для расходов на обучение, лечение, физкультурно-оздоровительные услуги и другие важные цели.

Идея также предполагает получение такой льготы однократно при условии, что расходы были произведены в период от 12 месяцев до регистрации до 3 месяцев после нее. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2027 года.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что принятие закона поможет поддержать молодых людей, вступающих в брак, снизит финансовую нагрузку на семьи, повысит прозрачность расчетов в сфере свадебных услуг и поспособствует созданию более последовательной системы налоговых стимулов для поддержки семьи.

Ранее свадебный организатор Евгения Лейбман рекомендовала отслеживать распродажи, а также приобретать кольца и наряды заранее, чтобы снизить стоимость торжества в 2–5 раз. Например, пара может взять платье и костюм напрокат, а сама невеста – сходить на курсы макияжа и прически, чтобы не нанимать стилиста за большие деньги.

Что касается ресторана, можно не заказывать отдельный зал, а просто забронировать столик и попросить отдельную зону в общем помещении, а вместо отеля гораздо дешевле выйдет аренда лофта, добавила эксперт.