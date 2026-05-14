Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 18:35

Политика
Главная / Новости /

Путин: Россия намерена создавать технологические альянсы с дружественными странами

Россия намерена создавать технологические альянсы с дружественными странами – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Россия намерена создавать стратегические технологические альянсы с дружественными странами. Об этом заявил Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей РФ, передает News.ru.

Президент указал на необходимость поддержки инициатив иностранных партнеров, которые используют российские машины, оборудование и технологические платформы. При этом следует тщательно анализировать передовой зарубежный опыт, чтобы в дальнейшем внедрить инновационные решения внутри страны, подчеркнул он.

Ранее Путин собрал совещание, посвященное вопросам развития искусственного интеллекта. В ходе мероприятия глава государства отметил, что РФ должна развивать собственные фундаментальные модели ИИ, которые будут конкурентоспособны в мире, и при этом обладать максимальным уровнем суверенности.

Российский лидер также поручил правительству вместе с регионами разработать национальный план внедрения ИИ на всей территории России, учитывая задачи отраслей и субъектов страны.

Путин заявил об укреплении технологического суверенитета России

Читайте также


властьполитикатехнологии

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика