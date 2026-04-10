10 апреля, 23:05

Политика

Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития ИИ

Владимир Путин собрал совещание, посвященное вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства выступил с вступительным словом, а основной доклад о внедрении технологий ИИ в экономику, социальную сферу и госуправление представил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В совещании также приняли участие представители администрации президента, профильных правительственных структур и российские технологические компании – мировые лидеры в области ИИ.

"Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности, да и вообще всей жизни страны", – заявил Путин.

Он добавил, что от способности России соответствовать стремительным глобальным изменениям зависят ее суверенитет и, без преувеличения, само существование государства.

Президент подчеркнул, что технологии ИИ развиваются стремительно и становятся все сложнее: языковые модели и нейросети с колоссальными вычислительными возможностями выходят на новый уровень. Агенты ИИ уже учатся планировать действия, оценивать результаты, взаимодействовать с людьми и даже имитировать человека. По прогнозам, в ближайшем будущем будет трудно определить, кто управляет автомобилем – человек или нейропилот.

Путин отметил, что Россия должна развивать собственные фундаментальные модели ИИ, которые будут конкурентоспособны в мире и при этом обладать максимальным уровнем суверенности. Только при наличии отечественных языковых моделей можно гарантировать безопасность и обороноспособность страны.

При этом президент призвал эффективно пользоваться кооперацией и открытыми данными, которые разработчики из разных стран используют для создания ИИ-агентов, но подчеркнул, что нельзя возводить барьеры – иначе Россия рискует отстать в экономическом, технологическом и социальном развитии.

Вместе с тем глава государства поручил правительству совместно с регионами сформировать национальный план внедрения ИИ на всей территории страны, с учетом задач отраслей и субъектов Федерации. К 2030 году технологии и продукты на основе ИИ должны использоваться во всех сферах: производстве, логистике, энергетике, управлении и образовании. Президент назвал формирование в России рынка таких решений приоритетной задачей для отечественного бизнеса.

Путин попросил комиссию по ИИ уже в текущем году рассмотреть комплексные решения, включая программу ускоренного внедрения ИИ в ключевых отраслях экономики, социальной сферы и госуправления. Путин выразил надежду, что комиссия объединит усилия бизнеса, науки и государства и станет настоящим штабом по развитию искусственного интеллекта в стране.

Особое внимание президент уделил правовой базе: регулирование должно не сдерживать, а стимулировать разработку и опережающее внедрение передовых технологий.

Путин отметил, что России известен зарубежный опыт – оборонные ведомства других стран вкладывают государственные и частные ресурсы в развитие ИИ и добиваются хороших результатов. В ответ на это Россия должна развивать собственные решения для национальной обороны и безопасности, используя максимально суверенные отечественные продукты.

Президент также анонсировал свое участие в ежегодной конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в 2026 году, где уже в текущем году будут заслушаны руководители министерств и ведомств о результатах внедрения ИИ в курируемых отраслях.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому в России будет образована комиссия при президенте по вопросам развития технологий ИИ. Она будет сформирована для того, чтобы повысить эффективность реализации государственной политики в сфере создания, развития технологий искусственного интеллекта и их интеграции в экономических и социальных отраслях, а также в области госуправления.

