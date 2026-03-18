Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании ИИ в России

Минцифры РФ представило законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов правовых актов, его вступление в силу планируется с 1 сентября 2027 года.

Нормы будут распространяться на разработчиков ИИ – юридических лиц, а также на граждан. Исключение составят сферы обороны, госбезопасности, чрезвычайных ситуаций и правопорядка, а также случаи, регулируемые другими федеральными законами.

Цель проекта – защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов, а также установить четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства.

Законопроект вводит риск-ориентированный подход: требования к системам ИИ будут зависеть от степени их влияния на жизнь человека и общество. Также предлагается закрепить понятия суверенной, национальной и доверенной моделей ИИ.

Вместе с тем все стадии разработки и обучения моделей ИИ должны будут осуществляться исключительно на территории России и только российскими гражданами и юридическими лицами.

Также в документе указано, что пользователи ИИ-сервисов будут нести ответственность, если умышленно получат и используют результат, нарушающий закон. Разработчики и владельцы моделей, в свою очередь, будут ответственны, если заранее знали о возможности получения такого результата. В отдельных случаях предусмотрено освобождение от ответственности.

Кроме того, граждане смогут получать компенсацию за вред, причиненный неправомерным использованием ИИ-технологий. Операторы систем, уже возместившие такой вред, вправе предъявлять "регрессные требования" к разработчикам, если докажут, что ущерб возник исключительно из-за недостатков конкретной системы.

Международное сотрудничество в сфере ИИ предполагается реализовывать через совместные исследования, обмен данными и образовательными ресурсами, участие в стандартизации и создании общих инфраструктурных продуктов. Целью названо укрепление позиций России в международных органах, формирующих политику и стандарты в области искусственного интеллекта.

Кроме того, аудиовизуальный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, должен иметь специальную пометку – предупреждение. Крупные соцсети будут обязаны отслеживать ее наличие: если маркировка отсутствует, платформа должна либо поставить ее самостоятельно, либо удалить такой контент.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России будет образована комиссия при президенте по вопросам развития технологий ИИ. Уточнялось, что она будет сформирована, чтобы повысить эффективность реализации государственной политики в сфере создания, развития технологий ИИ и их интеграции в экономических и социальных отраслях, а также в области госуправления.