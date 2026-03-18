Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 22:03

Политика

Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании ИИ в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры РФ представило законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов правовых актов, его вступление в силу планируется с 1 сентября 2027 года.

Нормы будут распространяться на разработчиков ИИ – юридических лиц, а также на граждан. Исключение составят сферы обороны, госбезопасности, чрезвычайных ситуаций и правопорядка, а также случаи, регулируемые другими федеральными законами.

Цель проекта – защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов, а также установить четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства.

Законопроект вводит риск-ориентированный подход: требования к системам ИИ будут зависеть от степени их влияния на жизнь человека и общество. Также предлагается закрепить понятия суверенной, национальной и доверенной моделей ИИ.

Вместе с тем все стадии разработки и обучения моделей ИИ должны будут осуществляться исключительно на территории России и только российскими гражданами и юридическими лицами.

Также в документе указано, что пользователи ИИ-сервисов будут нести ответственность, если умышленно получат и используют результат, нарушающий закон. Разработчики и владельцы моделей, в свою очередь, будут ответственны, если заранее знали о возможности получения такого результата. В отдельных случаях предусмотрено освобождение от ответственности.

Кроме того, граждане смогут получать компенсацию за вред, причиненный неправомерным использованием ИИ-технологий. Операторы систем, уже возместившие такой вред, вправе предъявлять "регрессные требования" к разработчикам, если докажут, что ущерб возник исключительно из-за недостатков конкретной системы.

Международное сотрудничество в сфере ИИ предполагается реализовывать через совместные исследования, обмен данными и образовательными ресурсами, участие в стандартизации и создании общих инфраструктурных продуктов. Целью названо укрепление позиций России в международных органах, формирующих политику и стандарты в области искусственного интеллекта.

Кроме того, аудиовизуальный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, должен иметь специальную пометку – предупреждение. Крупные соцсети будут обязаны отслеживать ее наличие: если маркировка отсутствует, платформа должна либо поставить ее самостоятельно, либо удалить такой контент.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России будет образована комиссия при президенте по вопросам развития технологий ИИ. Уточнялось, что она будет сформирована, чтобы повысить эффективность реализации государственной политики в сфере создания, развития технологий ИИ и их интеграции в экономических и социальных отраслях, а также в области госуправления.

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика