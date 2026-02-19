19 февраля, 09:39Общество
Учебники по ИИ вошли в федеральный перечень школьных пособий в России
Фото: 123RF.com/mrhamster
Минпросвещения России добавило учебники по искусственному интеллекту в федеральный перечень школьных пособий. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в указанный перечень вошли учебники "Введение в искусственный интеллект" для 5–6, 7–8 и 9-х классов. Кроме того, в список включили пособия по медиабезопасности, финансовой грамотности и облачным технологиям.
Ранее Владимир Путин поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии. Задачу должно выполнить правительство РФ с привлечением Русского географического общества, Российской академии наук, заинтересованных вузов и научных организаций.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад и проделанной работе необходимо предоставить до 1 апреля.
