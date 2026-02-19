МВД: угрозы для жизни пострадавших при задержании под Ростовом полицейских нет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жизни полицейских, пострадавших при подрыве взрывного устройства в Ростовской области, ничего не угрожает. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального управления МВД РФ.

"По состоянию полицейских: ранения без угрозы для жизни, (они. – Прим. ред.) в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

В настоящее время организованы оперативные мероприятия.

Об инциденте стало известно 19 февраля. Сотрудники уголовного розыска получили информацию, что мужчина 1981 года рождения, находящийся в федеральном розыске, мог быть в селе Николаевка. Прибывшие на место правоохранители обнаружили его в одном из домов.

Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и совершил подрыв устройства, которым могла быть граната. В результате злоумышленник погиб, а двое полицейских получили травмы.

