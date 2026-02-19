Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Западные страны пытаются создать для России вызовы безопасности на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и соседи: взаимная ответственность и совместное развитие".

По его словам, это подтверждает то, что для Москвы очень важны отношения с этими странами. Прежде всего, речь идет об интеграционных объединениях.

Также Галузин заметил, что Запад создает проблемы для России в том числе с помощью Украины, в частности, киевского режима.

НАТО всерьез готовится к войне с Россией, о чем свидетельствуют заявления европейских лидеров, сообщал ранее глава российского МИД Сергей Лавров. Он приводил в пример главу евродипломатии Каю Каллас, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и генсека НАТО Марка Рютте.

В это же время большинство стран Запада стремится продолжать использовать Украину для вооруженного противостояния с Россией, а в головах и планах европейских лидеров сохраняется идея нанести стратегическое поражение Москве, указывал Лавров.

