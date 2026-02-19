Захарова назвала некорректными заявления Рубио про роль США в переговорах по Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Говорить о том, что только США смогли усадить Россию и Украину за стол переговоров, некорректно. Это неуместно с точки зрения дипломатии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио указал, что Штаты находятся в уникальном положении, являясь единственной в мире нацией, которой удалось усадить за стол переговоров представителей РФ и Украины.

В свою очередь, Захарова посоветовала США прекратить снабжать в военном отношении одну из сторон конфликта.

"Тогда и откроются возможности для подлинной и результативной дипломатии, в пользу которой последовательно выступает МИД России", – приводятся слова дипломата на сайте ведомства.

Переговоры делегаций России, США и Украины прошли в Женеве 17 и 18 февраля. По данным СМИ, стороны добились значительного прогресса в определении условий прекращения огня, что могло бы стать основной для будущих соглашений.

Помощник президента России Владимир Мединский при этом заявлял, что встречи были тяжелыми, но деловыми. Захарова добавила, что представители Москвы получили четкие инструкции действовать в соответствии с договоренностями.

