Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 13:39

Политика

Захарова назвала некорректными заявления Рубио про роль США в переговорах по Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Говорить о том, что только США смогли усадить Россию и Украину за стол переговоров, некорректно. Это неуместно с точки зрения дипломатии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио указал, что Штаты находятся в уникальном положении, являясь единственной в мире нацией, которой удалось усадить за стол переговоров представителей РФ и Украины.

В свою очередь, Захарова посоветовала США прекратить снабжать в военном отношении одну из сторон конфликта.

"Тогда и откроются возможности для подлинной и результативной дипломатии, в пользу которой последовательно выступает МИД России", – приводятся слова дипломата на сайте ведомства.

Переговоры делегаций России, США и Украины прошли в Женеве 17 и 18 февраля. По данным СМИ, стороны добились значительного прогресса в определении условий прекращения огня, что могло бы стать основной для будущих соглашений.

Помощник президента России Владимир Мединский при этом заявлял, что встречи были тяжелыми, но деловыми. Захарова добавила, что представители Москвы получили четкие инструкции действовать в соответствии с договоренностями.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика