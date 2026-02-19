Умер нидерландский шахматист Ян Тимман

Фото: Getty Images/Universal Images Group/Sepia Times

Нидерландский гроссмейстер Ян Тимман ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщили в Федерации шахмат России.

"Это большая потеря для мирового шахматного сообщества. Выражаем соболезнования родным и близким выдающегося шахматиста", – сказали в федерации.

Тимман 13 раз выступал за сборную на шахматных Олимпиадах, одерживал победы на многих международных турнирах. В 1970–1980-х годах он входил в элиту мировых гроссмейстеров наряду с Анатолием Карповым, Виктором Корчным и Борисом Спасским.

В 1976 году Тимман привел национальную команду к серебру шахматной Олимпиады, показав лучший результат на первой доске. В октябре 2025 года его имя внесли во Всемирный зал шахматной славы.