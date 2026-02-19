"Абзац": напавшего на школу в Пермском крае мальчика избивал отчим

Фото: МАХ/"Следком"

Семиклассника, напавшего с ножом на сверстника в школе Пермского края, регулярно избивал отчим, с которым у него были напряженные отношения. Об этом сообщает издание "Абзац", ссылаясь на источники.

По словам собеседника издания, об этом рассказал родной отец школьника, который находится в разводе с его матерью. Сам мальчик якобы заявлял, что не может находиться в таких условиях и предпочел бы жить в колонии.

ЧП в Пермском крае произошло 19 февраля. Семиклассник с ножом напал на своего сверстника в школе.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, причиной инцидента стал конфликт.

После ЧП занятия во всех школах Александровска были приостановлены до 24 февраля. Пострадавшего школьника эвакуировали в Березники, где медики стабилизировали его состояние. После проведения операции его планируется транспортировать в Пермь.

