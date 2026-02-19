МВД РФ заявило о предотвращении 21 нападения на учеников и учителей в 15 регионах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

С начала 2026 года правоохранители предотвратили 21 нападение на учеников и учителей в школах в 15 регионах страны. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на комитете Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

Министр подчеркнул, что в стране продолжаются превентивные мероприятия в отношении лиц, проявляющих интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в связи с ростом случаев нападений на школы на пунктах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут усилены меры безопасности. Учащихся начнут проверять тщательнее. Он подчеркнул, что выездной патруль Росгвардии всегда находится рядом с пунктом проведения ЕГЭ.

В свою очередь, директор ФСБ России Александр Бортников отмечал, что профилактические мероприятия в молодежной среде недостаточно эффективны. На это указывают участившиеся случаи нападений учащихся на одноклассников и учителей. По его словам, подобные инциденты случаются в том числе в субъектах Центрального федерального округа.

