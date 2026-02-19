Spiegel: ЦРУ было известно о планах по подрыву "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

ЦРУ с самого начала было известно о готовящемся теракте на газопроводах "Северный поток". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Spiegel.

Как сказано в материале, США узнали о планах по подрыву намного раньше, чем предполагалось. По информации источников, агенты ЦРУ провели встречу с организаторами атаки весной 2022 года. Тогда они обсуждали технические моменты.

"Северные потоки" были взорваны в том же году. После этого было выявлено 4 утечки, поэтому поставки газа были прекращены. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту.

Позже были установлены личности еще двух злоумышленников. Затем в Италии задержали украинца, которого обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. По данным журналистов, именно он мог возглавлять группу по подрыву.

Всего в совершении диверсии подозреваются 7 человек. На их арест уже выданы ордеры.

