Zeit: следователи ФРГ установили личности подорвавших "Северные потоки"

Фото: AP Photo/Swedish Coast Guard

Следователи из Германии установили личности всех злоумышленников, которые причастны к подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает газета Die Zeit, которая провела расследование совместно с изданием Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.

В результате в списке подозреваемых фигурируют имена 7 членов диверсионной группы. На их арест уже выданы ордера.

Кроме того, как указано в расследовании изданий, следователи выявили конкретные связи с украинскими военнослужащими или спецслужбами Украины у части экипажа яхты "Андромеда", которая может быть причастна к подрывам газопроводов.

"Расследование усиливает подозрения в том, что группа поддерживалась украинским государством… С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины", – уточнили СМИ.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году. После этого были найдены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам пришлось прекратить.

В августе 2024-го Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревали в причастности к диверсии. Также ведомство установило личности еще двух злоумышленников.

В августе 2025 года в Италии был задержан украинец Сергей Кузнецов, которого обвинили в том, что он причастен к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. Помимо этого, СМИ выяснили, что ранее злоумышленник работал в Службе безопасности Украины (СБУ).

Также журналисты сообщили, что украинец мог управлять диверсионной группой по подрыву "Северных потоков". По предварительным данным, именно он занимался координацией операции и руководством экипажа, который состоял из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.

