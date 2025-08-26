Россия недовольна ходом расследования по подрыву "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Российская сторона недовольна ходом расследования по делу о подрыве "Северных потоков", считая, что оно движется в неверном направлении. Об этом сообщил исполняющий обязанность постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Направление, в котором все движется – сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом, и представить нам неких козлов отпущения, которые, может, были причастны к этому преступлению, но не могли совершить его в одиночку", – цитирует дипломата ТАСС.

Он подчеркнул, что расследование этого дела крайне важно не только для России, но и для Германии. Отсутствие прогресса в расследовании, а также в обсуждении этой темы в Совбезе ООН несет в себе риски повторения подобных терактов в других регионах мира, указал Полянский.

"Вдумайтесь, какой вдохновляющий сигнал посылает бездействие Совета террористическим организациям, которые мало того, что фактически получили готовую инструкцию, как организовать подобный подрыв, но и видят, что никакой вменяемой реакции от международного сообщества на это не будет, как не будет и никакой ответственности для заказчиков", – добавил он.

Дипломат также рассказал, что Дания, Швеция и ФРГ отказали российской стороне в сотрудничестве по расследованию подрывов. Обращения Москвы об оказании правовой помощи и создании совместных следственных групп были отклонены без всяких веских причин.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина, которого задержали в Италии по подозрению в подрыве "Северных потоков", ранее работал в Службе безопасности Украины (СБУ). Задержанный Сергей К. является уроженцем Украины и капитаном вооруженных сил в отставке. Немецкие следователи предполагают, что арестованный украинец мог руководить диверсионной группой по подрыву газопроводов.

Подрыв "Северных потоков" был осуществлен в сентябре 2022 года. В результате чего поставки газа по трубопроводам прекратились.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к диверсии. Кроме того, ведомство установило личности еще двух подозреваемых.

Украинец же был задержан в Италии по ордеру ФРГ 21 августа. Его обвиняют в соучастии организации взрыва, в разрушении сооружений, а также в антиконституционной диверсии.